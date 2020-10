Susana Roccasalvo hizo un particular llamado a la solidaridad: "Necesito dos hinchas de Boca que me firmen la solicitud de socia"

Cuando pensamos en Susana Roccasalvo, lo primero que nos viene a la cabeza es el mundo del espectáculo. Si bien la conductora de Implacables (El Nueve) ama la TV y disfruta de su rol, también es dueña de otras pasiones.

En el último programa, Susana reveló que es hincha de Boca Juniors y que le encanta el fútbol. De hecho, sueña con afiliarse al club y hacerse socia. Sin embargo, todavía no lo logró. Por eso, aprovechó para hacer un pedido al aire.

"Este año, me quiero hacer socia de Boca. La verdad es que nací y me crié en La Boca, ¡pero necesito dos socios de Boca para que me representen! En la semana, voy a ver si alguien me quiere firmar la solicitud...", expresó.

Y pícara, se despidió revelando que otros clubes de fútbol están interesados en que se afilie a sus instituciones. "Antes de que me manden la camiseta de San Lorenzo... Me quieren sacar de otros clubes...", cerró.

¿Lo conseguirá?