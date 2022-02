Susana Roccasalvo aseguró que no perdió el juicio que le inició a Ángel de Brito: "No hay ninguna disculpa"

Hace dos años, Susana Roccasalvo decidió iniciarle una causa judicial por injurias a Ángel de Brito por unos comentarios que el exconductor de Los Ángeles de la Mañana realizó, según él en broma, sobre su colega mientras hablaban de la pelea entre Jorge Rial y Luis Ventura.

“Si me preguntan entre Viviana Canosa y Susana Roccasalvo, yo les puedo decir con quien. Me quedo toda la vida con Canosa porque Roccasalvo es una porquería”, había dicho Ángel. Belén, la hija de la conductora de Implacables fue la que le advirtió sobre este comentario, que originó su enojo.

A fines del año pasado, Ángel anunció que le había ganado esta disputa legal a Susana, y entre ambos se inició un tira y afloja sobre la veracidad de ese fallo. Este domingo, aprovechando un reproche a Daniel Gómez Rinaldi, la conductora volvió a tocar el tema con ironía.

Más sobre este tema Dura frase de Ángel de Brito contra Susana Roccasalvo: "Que se preocupe por la hija que está menos preparada que Sol Pérez"

EL DESCARGO DE SUSANA ROCCASALVO SOBRE LA CONTINUIDAD DE SU JUICIO CONTRA ÁNGEL DE BRITO

“Todo esto queda grabado. No me llamen a declarar. Yo a Comodoro Py voy solamente por cosas justas y aclaro algo, abro un paréntesis”, advirtió Roccasalvo, aprovechando una intervención de su panelista.

“Acabo de recibir una notificación del juzgado, por el tema que lamentablemente nos une con Ángel de Brito que ha puesto que yo perdí el juicio. No perdí ningún juicio: ni ese ni este”, dijo, señalando su cabeza.

“Nos veremos pronto en la audiencia. Ustedes vieron cómo es la ley y cómo son los abogados, en este caso un excelente abogado tiene él. Pero a veces la gente malinterpreta, se pone contenta por anticipado”, agregó, en referencia a los dichos de De Brito sobre el fallo.

Más sobre este tema Tomás Dente, durísimo contra Susana Roccasalvo: "Pido una retractación pública o la demandaré por daño moral"

“Así que el juicio no terminó, como yo dije. No entro en estas cosas, no uso Twitter, lo leo… No hay ninguna disculpa. La disculpa dirá la ley quién la tenga que dar”, concluyó Susana Roccasalvo, dejando bien en claro que llevará este proceso contra Ángel de Brito hasta las últimas consecuencias.