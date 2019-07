Este domingo 14 de julio, la noche de Telefe se teñirá de glamour gracias al debut de Susana Giménez. La diva ya está lista para regresar a la pantalla chica con su tan esperado programa que, este año, será diferente a los anteriores.

En diálogo con la revista Gente, Susana develó que en medio del año electoral tomó una drástica decisión ¿para evitarse disgustos? y que repercutirá en su programa.

"Decidí que no quiero más políticos en mi living. Ya son muchos los programas en los que se puede debatir, con analistas, con gente especializada. Yo no entiendo demasiado, no es lo mío. Además, si invitás a uno tenés que invitar a todos... ¡Y de sólo pensarlo me duermo", lanzó sincera.

"Decidí que no quiero más políticos en mi living. Ya son muchos los programas en los que se puede debatir, con analistas, con gente especializada. Yo no entiendo demasiado, no es lo mío. Además, si invitás a uno tenés que invitar a todos... ¡Y de sólo pensarlo me duermo". G-plus

El cronista la revista, entonces, le preguntó si ya decidió a quién votaría este año en las elecciones presidenciales. Y si bien Susana había dicho que no desea seguir hablando de política, volvió a demostrar su apoyo al Presidente actual.

"Siempre estoy a favor de (Mauricio) Macri. Esperando que su propuesta sea fantástica y que, de una vez por todas, empecemos a salir del lodo en el que estábamos". G-plus

"Siempre estoy a favor de (Mauricio) Macri. Esperando que su propuesta sea fantástica y que, de una vez por todas, empecemos a salir del lodo en el que estábamos", cerró.

Nuevo programa, menos política y más diversión...

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!