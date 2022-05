Susana Giménez y Sebastián Yatra revolucionaron el subte: aparecieron disfrazados de músicos callejeros y sorprendieron con un show

Susana Giménez comenzó a grabar sus especiales con entrevistas con grandes figuras y solo ella consiguió infiltrarse en el subte porteño junto a Sebastián Yatra. La sorpresa se dio en la estación Facultad de Derecho de la Linea H en donde llegaron disfrazados como músicos callejeros. Ciudad captó ese divertido momento que será parte del programa dedicado al cantante.

Susana apareció con una peluca negra, un gorro de lana, lentes y un look súper relajado de jeans y zapatillas para componer a una artista del subte que, con pandereta en mano, acompañó al ídolo colombiano también vestido para la ocasión.

El ex de Tini Stoessel intentó mimetizarse entre la gente con una apariencia más rastafari, de trenzas, lentes de sol y ropa deportiva. Para cuando comenzaron el show, ya la gente se había acumulado y causaron tanto furor que la seguridad que los custodiaba tuvo que mediar ante tantas muestras de cariño.

SUSANA GIMÉNEZ REVELÓ UN DESOPILANTE VIDEO DE SU PREVIA A LOS MARTÍN FIERRO

Susana Giménez se lució en la alfombra roja de los Martín Fierro 2022 con un vestido dorado, el mismo que usó Kate Middleton en la premiere de una película. Luego de impactar con su look, la conductora compartió en Instagram un video muy divertido dejando al descubierto cómo fue la previa en su casa.

Susana invitó a su nieta, Lucía Celasco -que también asistió a la premiación- para que se prepararan juntas. Mientras a ella la maquillaban y la peinaban, la joven le hacía compañía. En el video la diva reveló que se le rompió la calefacción, justo cuando las temperaturas comenzaron a bajar.

"Mirá, mirá, se me rompió la calefacción... ¡Justo!", afirmó Susana. Acto seguido, mostró su look de entrecasa. "Mirame antes de ir a los Martín Fierro, con estas zapatillas... ¡la previa!", expresó, divertida. Además, Su describió la situación que pudo verse en el grabación. "Maquillándome ayer en casa para ir a los Martín Fierro, relajada. Como no estaba nominada lo pude disfrutar más", cerró junto a emojis que lloran de la risa.

Fotos: Movilpress