Susana Giménez apuntó sin filtros contra Karina Mazzocco en vivo: "No me gusta que te dediques a esto"

Cuando en A la tarde, el ciclo de las tardes de América, aseguraron que Susana Giménez podría celebrar su cumpleaños en Punta del Este con su ex Jorge Rama, a quien acusó de haberla estafado, la diva salió al aire para cruzar a Luis Ventura por su información… ¡y terminó ligando Karina Mazzocco, la conductora del programa!

“Quedo como una tarada. ¿Recibirlo? ¿Perdonar? ¡Estamos todos locos!”, lanzó la diva, furiosa por la versión en una llamada que le hizo al periodista en vivo. “Y menos con una persona con la que no tengo nada que ver y ni sé si existe”, señaló, muy molesta.

En ese momento, el periodista quiso hacer intervenir a la animadora del ciclo en la entrevista. “Acá me dice Mazzocco, que quiere entrar en el juego porque es la conductora…”, dijo, para habilitar la intervención de Karina, pero Susana fue implacable.

"No sé qué le pasa. No me gusta que Karina se dedique a eso, a hablar mal de sus amigos, de sus pares". G-plus

Susana Giménez cruzó a Karina Mazzocco con todo

“Susana, cómo podemos… “, empezó diciendo la conductora, pero la diva la fulminó. “Sí, sí. No sé qué le pasa. No me gusta que Karina se dedique a eso, a hablar mal de sus amigos, de sus pares”, lanzó, pirotécnica mientras la cara de Karina cambiaba, expresaba su asombro y Susana seguía envalentonada por el rumor del encuentro con su ex.

“Acá no hablamos mal de vos”, se defendió Ventura, pero ella continuó muy molesta sin dirigirse a la conductora. “Si decís que perdone a uno que me afanó, estás diciendo que parezco bolud…”, disparó. “¡No soy generosa con el que me afana! ¡Me falsificó la firma! ¿Cómo voy a perdonar a una persona así? Es ‘durmiendo con el enemigo’”, le recriminó a Ventura.

Hacía el final, Mazzocco quiso sumarse a la conversación del panelista y la diva. “Podremos hablar, Susana. Escuchame, me siento…”, empezó, pero la figura de Telefe no se detuvo a escucharla y continuó hablando con Ventura. ¡Uyyy!