Se supo el llamativo gesto de Loly Antoniale a Jorge Rial tras el infarto en Colombia

El infarto agudo de miocardio que Jorge Rial sufrió en Bogotá conmovió a Mariana Loly Antoniale, la expareja del periodista que aseguró haber estado muerto clínicamente durante 10 minutos, y Morena Rial reveló un inédito gesto de la modelo.

"Cuando pasó lo de mi papá en Colombia ella me mandó un mensaje", aseguró More en A la tarde.

Luego, la hija mayor de Rial ironizó a ocho años del final del romance de Jorge y Mariana que estuvo a punto de formalizarse en el altar: "No sé si por mí o por él". Y remató: "Por mí, supongo yo".

Al final, Morena aventuró que Jorge Rial y Mariana Loly Antoniale continúan enganchados: "Para mí, ellos se siguen queriendo. (…) Yo creo que si él no sintiera algo por Loly no odiaría tanto Córdoba. Debe ser un dolor grande que él tiene por haberse separado de Mariana. De ella no sé por qué".

MORENA RIAL REVELÓ LA SUPUESTA VENGANZA DE JORGE RIAL CONTRA LOLY ANTONIALE

Por otra parte, Morena Rial contó la despechada venganza que Jorge Rial habría concretado contra Mariana Loly Antoniale tras la final de la relación: "Le cerró la puerta de todos lados y se tuvo que ir".

"Como a mí. Que tampoco me deja estar en el medio. Mi papá hace muchos llamados para que no esté en programas", acusó.

"Cuando vos te separás de una persona la tenés que dejar libre o dejar ir. No tenés por qué prohibirle trabajos, ingresos, sus cosas. Son dos cosas distintas. Te separaste, chau. Cada uno por su lado", cerró Morena picante contra su padre, Jorge Rial, por el daño que le habría hecho a Mariana Loly Antoniale.