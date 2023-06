Se supo cuánto cuesta el BMW con el que Morena Rial chocó en la General Paz

Este miércoles Morena Rial chocó un lujoso vehículo de alta gama en mientras circulaba por la avenida General Paz, un accidente que la joven dice que fue algo causado, y ahora se supo cuánto cuesta el vehículo.

Según la fotografía que divulgó Morena en los medios, el vehículo es un BMW, que por lo que se llega a ver de la patente corresponde al 2008 ya que comienza con las letras GV que se utilizaba para identificar a los automóviles ese año.

Y si bien las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia la procedencia del vehículo, una rápida búsqueda en los sitios de ventas de automóviles dio a conocer que no es un objeto tan inalcanzable como pareciera en una primera instancia.

CUÁNTO CUESTA EL BMW QUE MANEJABA MORENA RIAL

Un rastreo del costo de los vehículos de la lujosa fábrica originaria de Baviera (de Bayerische Motoren Werke viene la sigla de la marca) muestra que los precios actuales de esos vehículos oscilan entre los 51 y los 296 mil dólares, cifra que corresponde a un “serie 7” de 2023.

Sin embargo, esos precios corresponden a vehículos patentados durante este año, pero como el que conducía More corresponde a 2008, el precio del mismo se reduce notablemente, y así se consiguen desde los 9700 dólares hasta los 37 mil en sitios de venta y concesionarias.

EL MENSAJE DE MORENA RIAL TRAS EL ACCIDENTE

Tras el accidente, More lanzó un estremecedor mensaje en las redes dando a entender que hubo algo detrás del hecho. “¡Tengo miedo de que me pase algo! Ya informé a mi abogado Alejandro Cipolla de lo que viene sucediendo. Claramente mensajes para que no hable más”, cerró la joven en un story de Instagram.