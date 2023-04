Se supo cuánto cobran en dólares los ex Gran Hermano: el que menos recibe es Juan y Marcos el más caro

Gran Hermano 2022 terminó el 27 de marzo, cuando Marcos Ginocchio apagó la luz de la casa antes de cruzar la puerta hacia el exterior que no veía desde hacía cinco meses, pero en ese momento comenzó una nueva etapa en su vida, signada por la fama.

Al igual que el ganador del ciclo, que cobró casi veinte millones de pesos y recibió una vivienda preconstruída de regalo, el resto de los participantes se llevaron durante todo ese tiempo un sueldo mensual pagado por Telefe, y pudieron hacer “presencias” en fiestas y boliches en precios cotizados en dólares.

Por la volatilidad del peso, los ex “hermanitos” decidieron cotizarse en pesos y en LAM revelaron que el que menos cobra de ellos fue Juan Reverdito (U$s 100 a 200), el cuarto eliminado del reality, que tienen baja convocatoria por su perfil conflictivo.

ASÍ SON LOS PRECIOS EN DÓLARES QUE COBRAN LOS EX GRAN HERMANO PARA HACER “PRESENCIAS”

La siguiente en la lista fueron Mora Jabornisky y Martina Stewart Usher (ambas U$s 200), calificadas de “medio fracasetti” por Yanina Latorre. Cuando trascendió el cachet de Lucía “La Tora” Villar (U$s 600) De Brito lo justificó como “efecto Nacho” debido a la relación afectiva con el subcampeón del reality.

Tras pasar un audio de Alfa, el conductor y sus panelistas determinaron que el empresario cobra sus presencias (U$s 1000) con traslado incluido, en tanto que Tomás Hoder, el primer eliminado, logró subir su cachet de 300 a 800 dólares tras confirmar su presencia en Bailando por un sueño.

La revelación llegó por el lado de Alexis “Conejo” Quiroga (U$s 1100), que superó a Alfa por su cercanía con Coti Romero. Tras revelar los costos de contratar a Camila Lattanzio (U$s 500 o 250 mil pesos por dos horas), Nacho (2000 U$s), y Julieta (U$s 2500), se reveló que Marcos (4000 U$s) es el que más cobra de todos. Campeón hasta de las finanzas.