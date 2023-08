Se supo cuál es el verdadero nombre de Chino Darín y por qué decidió no usarlo.

Los fanáticos de Chino Darín, hijo de Ricardo Darín, se sorprendieron al conocer su verdadero nombre. Mucho más, el motivo por el cual decidió no usarlo.

Es verdad que los mejores amigos del actor argentino le dicen "Chino" desde chico. Sin embargo, antes de debutar como actor, decidió usar su apodo en vez de su nombre como estrategia.

"Me llaman Chino un poco por mis rasgos, pero sobre todo porque mi padre necesitaba encontrar un apodo que me alejara de su nombre, Ricardo, que también me puso", había revelado hace tiempo en una entrevista, dando a conocer que, al igual que su padre, Chino se llama Ricardo. ¡Mirá vos!

PICANTE COMENTARIO DE CHINO DARÍN A ÚRSULA CORBERÓ POR SU SENSUAL PRODUCCIÓN

En las imágenes, a Úrsula se la puede ver con poca ropa y el cabello húmedo, muy sensual mirando hacia la cámara.

"Pero buenoooooooo", le firmó Chino junto a emojis de fueguitos y corazones. G-plus

