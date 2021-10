Sugestivo video de la China Suárez en medio del escándalo, con una tremenda coincidencia con Wanda e Icardi: "Mood"

La historia de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez promete seguir sumando capítulos día a día, y cada novedad sobre estos protagonistas se convierte en centro de debate del que se hacen eco las redes y medios de todas partes del mundo. Y esta no fue la excepción.

Alertada de todo lo que se dice de ella y la injerencia que habría tenido en la crisis del matrimonio, la China dejó en claro cómo vive todo este estallido con un contundente video retro donde se la ve a ella de pequeña y bostezando, que acompañó con la palabra “mood”.

Esta misma palabra se había visto reflejado en el muro de Instagram de Wanda, horas atrás, al compartir con sus seguidores y una foto en blanco y negro, en la que ella posa sin ropa en la parte de arriba luciendo sus curvas.

Casi como un hilo de coincidencias o un gesto hecho a conciencia, Icardi no fue menos y despertó todo tipo de repercusiones al postear en Instagram Stories una fotografía junto a la madre de sus hijas Francesca e Isabella, donde se observa a Wanda con la espalda al aire mientras lo abraza: “¡Cuando estás en mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón! ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, escribió Mauro, con un claro mensaje dirigido a la empresaria.

¡Tremendo!

Fotos: Capturas de Instagram e Instagram Stories