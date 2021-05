La sugerente respuesta de Guille Valdés cuando le preguntaron si reemplazaría a Pampita en La Academia: "Acá se maneja otra energía"

Desde el minuto uno, la elección de Guillermina Valdés para que reemplace a Ángel de Brito en el jurado de La Academia impactó como una agradable sorpresa. Lo que nadie imaginó fue que la artista y empresaria le dejaría la silla súper calentita al conductor de LAM, tras sus picantes cruces con Pampita y Jimena Barón, sus compañeras en el jurado del programa de Marcelo Tinelli.

Con el reemplazo de Guille llegando a su fin, porque Ángel terminó la cuarentena obligatoria tras regresar de Miami, Valdés le dio una nota a Pedrito, el notero de La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 19 horas, y reaccionó huidiza y dubitativa cuando le preguntó si estaría dispuesta a suplantar a Pampita en el jurado en su licencia por maternidad. La modelo tiene fecha de parto para el 22 de julio.

El sugerente ida y vuelta de Guillermina Valdés con el notero:

Notero: -¿Te gustaría reemplazarla a Carolina? Ella va a tener que abandonar la silla, un tiempito…

"¿Te gustaría reemplazarla a Carolina? Ella va a tener que abandonar la silla, un tiempito", le dijo el notero. G-plus

Guillermina: -No sé, yo vine a reemplazar a Ángel y termino el miércoles. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...

Notero: -Guille, vos sabés que en la televisión cuando algo funciona, se repite.

Guillermina: -Sí, pero viste que es un tema este. Yo... Es un tema…

"NO SÉ. YO VIVO MOMENTO A MOMENTO. CAPAZ QUE CUANDO VA A PARIR CAROLINA YO ESTOY HACIENDO OTRA COSA. NO SABEMOS, VISTE QUE LA VIDA...", CONTESTÓ GUILLE. G-plus

Notero: -¿Es un tema por qué?

Guillermina: -No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito. (Mira a cámara y le tira un beso).

Notero: -¿No te caen bien esos dardos de Ángel?

Guillermina: -El día uno, cuando me enteré de que lo iba a reemplazar, fue al primero que le escribí. Le dije 'Ángel, quedate tranquilo, te voy a cuidar tu silla. Terminá bien esta cuarentena'. Siempre fui buena onda. Y así estoy esperándolo.

"Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a Ángel, que siempre me está tirando un dardito", agregó, filosa. G-plus

Notero: -Si te quieren, que te vuelvan a llamar…

Guillermina: -Claro, no sabemos. Vos no me hables como que tengo información porque duermo con el ‘jefe’, como dicen. No, no tengo ninguna información y por ahora vengo hasta el miércoles.

Notero: -¿Sentís una responsabilidad, un peso, por ser la pareja del jefe?

Más sobre este tema Jimena Barón les puso los puntos a Tinelli y a Guillermina Valdés en La Academia: "Después se van juntos insultándome a mí"

Guillermina: -Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero en Genios se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias. Esta es otra energía, dije 'vamos a indagar por acá. Me animo'. Él pensó que no me iba a animar y me animé. Ya estoy terminando.