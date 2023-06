Los suegros de Nicole Neumann le habrían hecho un millonario regalo para la boda con Manu Urcera

Nancy Duré reveló en Socios del Espectáculo que Nicole Neumann recibió un regalo millonario por parte de los padres de Manu Urcera.

“Los padres de Manu les habrían regalado un terreno por 900 mil dólares en Nordelta”, contó la panelista sobre la familia ensamblada.

“¿El padre de Urcera se los regaló a Nicole y sus hijas?”, indagó por su parte Rodrigo Lussich y Duré contestó: “No, a los dos, a Nicole y a Manu”.

POR QUÉ ENTORNO DE NICOLE NEUMANN NO VERÍA CON BUENOS OJOS A MANU URCERA

Nancy Duré contó en el programa matutino de eltrece por qué el entorno de Nicole Neumann no vería con buenos ojos a Manu Urcera, con quien se casará a fin de año.

“El entorno más cercano de ella no la ven bien, me dicen ‘fijate lo flaca que está, no la está pasando bien’”, relató la panelista.

Así, Nancy detalló: “Me hablan del mal humor de él, se levantaría a la mañana puteando y le molestan hasta los perros. Se pelean mucho”.