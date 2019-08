Luego de la grave denuncia por violencia de género de Vicky Xipolitakis a su marido, Javier Naselli, Stefy Xipolitakis reveló el material prohibido en poder del financista, que terminó de poner en jaque la relación.

“¿Por qué se dice que tiene una doble vida? ¿Es verdad que Naselli tiene una doble vida en Nueva York con un tipo, y que Vicky es una pantalla”, preguntó Moria Casán, conductora de Incorrectas. Y la respuesta de la panelista fue contundente.

"Quizás Vicky me va a matar por esto y tampoco sé si lo puedo decir, pero ella le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron al celular". G-plus

“Yo no entro en su sexualidad, pero sé, y quizás Vicky me va a matar por esto y tampoco sé si lo puedo decir, pero ella le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron al celular”, respondió Stefy.

Yo no sé su sexualidad, y tampoco me interesa. Ahora, si es gay espero que salga rápido del clóset porque le va a hacer bien a él. Y si no lo es, espero que trate mejor a su próxima pareja", completó.

El lunes, Vicky habló con Ciudad y contó detalles del final de su matrimonio. "Me usó para tener un hijo; teníamos problemas de intimidad", reconoció la vedette a este sitio.

