Stefy Xipolitakis fulminó a Fede Bal: "Es horrible esa persona, es tóxico"

Stefy Xipolitaxis reveló al aire sus peores pensamientos acerca de Fede Bal, mientras hacía un programa de streaming junto con Brunenger.

Desde que Fede Bal se separó de Sofía Aldrey hace dos meses, el hijo de Carmen Barbieri sigue pagando las consecuencias de sus actos. Ya son varias las famosas y exparejas que hablaron de él y no se guardaron sus opiniones con respecto a su persona.

En esta oportunidad fue el turno de la hermana de Vicky, quien lanzó toda su munición en pleno vivo.

STEFY XIPOLITAKIS DEFENESTRÓ EN VIVO A FEDE BAL

Luego de que el streamer leyera al aire la pregunta de un oyente: "¿Qué onda cuando estuviste con Fede Bal?", la mediática respondió, con pesar: "Uy, qué bajón eso..."

Y explicó: "Es una persona que tiene una enferdad, que garca a todo el mundo. A todas las minas las garca y les miente".

Luego, Brunenger le consulta si fue su ex: "No califica ni como ex, es un boludo. Porque encima te daña"

"Esta persona es así: dice una cosa, hace otra. Tiene un patrón. Es básico, cuando te aprendés ese ABC, sabés que tenerlo lejos es lo mejor que podés hacer", desarrolló Stefy, describiendo el modus operandi del actor.

"Te hace un nudo, un moño, te patea, te frega. Es horrible esa persona. Es muy tóxico. Mentía en todo", continuó su relato.

Finalmente, su compañero de streaming le preguntó: "¿Era un mitómano?", a lo que ella respondió sin dudar: "Sí". ¡Tremendo!