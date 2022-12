A Stefy Xipolitakis la echaron de una pileta en Qatar por usar una malla escotada

Stefy Xipolitakis parece haber hecho caso omiso de las advertencias de los medios acerca de las costumbres qataríes y se embarcó en un viaje a la sede del Mundial de Fútbol 2022, desde donde comparte divertidos momentos con sus seguidores de las redes sociales.

A lo largo de la tarde del miércoles, los seguidores de Stefy pudieron ver el fervor con el que alentó a la Selección desde la tribuna, y tanto grito, salto y nervios la dejaron exhausta, por lo que se dispuso a un dedicarse un momento de relax para ella y una prima que la acompaña.

De esta manera, las dos contrataron un servicio de spa qatarí, aunque olvidaron leer todo lo referente al código de vestimenta que las mujeres requieren en ese país para poder mostrarse en público, por lo que los problemas no tardaron en aparecer.

EL DESCARGO DE VICKY XIPOLITAKIS EN SUS REDES LUEGO DE QUE NO LA DEJARAN SUMERGIRSE EN UNA PILETA

La hermana de Vicky Xipolitakis se encontró con un escollo insuperable a la hora de disfrutar de la pileta de un spa, ya que los empleados del lugar no le permitieron sumergirse, y ella realizó un descargo en sus redes.

"Che me vine a este lugar y me dijeron: '¿Te trajiste la malla para meterte?'", dijo Stefy en una de sus stories de Instagram, y ella misma se contestó, instantes después: "'No, pero mirá, clavé este body...'. Noooo, me sacaron cagando".

En el video se la vio a Stefy vestida con un jean y una casaca de la Selección Nacional, pero en determinado momento se subió la camiseta y se pudo ver que abajo tenía una malla blanca muy escotada, que fue la causa por la que los empleados del spa la “rebotaron” como patovicas de discoteca.