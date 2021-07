Stefi Roitman rompió el silencio tras el escándalo por supuesto “acomodo” en La Voz: "No me gasto en explicar porque sé que no es verdad"

Esta semana en Intrusos Rodrigo Lussich hizo foco en un escándalo que involucra a Stefi Roitman y una participante de La Voz Argentina a la que conocía por ser clienta de su centro de estética. En el ciclo de América TV reprodujeron stories de Instragram en la que se podía ver a la actriz junto a Jacinta Sandoval, y por eso la novia de Ricky Montaner salió a aclarar los puntos en una entrevista con Por si las moscas (La Once Diez/ Radio de la ciudad).

“Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo. No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, dijo Stefi desde Miami, en diálogo con Nilda Sarli y Moskita Muerta. “La mina es re talentosa y el casting del reality se hizo como hace dos años. De hecho, para que no se arme esto yo intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”, aseguró sobre Jacinta.

Asimismo, Stefi Roitman se mostró muy molesta con las versiones que califican de “secta” a la familia Montaner, de la que está a punto de formar parte en cuanto concrete su compromiso con Ricky. “Es hermoso nuestro clan, la pasamos bien y nos amamos. Pero si hay algo que no me gusta nada que es a veces leer que el ‘Montaner acomodó a uno o que me acomodaron por ser la nuera. Yo no conozco a nadie’”, concluyó la actriz, en referencia al puesto de host digital que ocupa en las redes sociales del ciclo de Telefe.