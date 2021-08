Stefi Roitman defendió a su amiga Jacinta Sandoval por su supuesto acomodo en La Voz: "La ligó gratuitamente"

Buena onda pero contundente, Stefi Roitman habló de las versiones de acomodo que giran alrededor de su amiga Jazmín "Jacinta" Sandoval en La Voz Argentina (Telefe). A la cantante la criticaron mucho por formar parte del certamen en el que Stefi es host digital y la acusaron de tener "coronita".

"La verdad, ella la ligó gratuitamente porque está ahí por su talento e hizo el casting hace 2 años. En ese entonces, se había abierto el casting de la voz y quedó seleccionada sin conocernos", expresó en diálogo con la revista Paparazzi.

En ese punto, remarcó que la artista es súper talentosa y trabajadora. Y lamentó que la critiquen tanto solo por el hecho de que sean buenas amigas.

"No tiene nada que ver. La gente la tildó de acomodada y la piba es una laburadora. Eso no me gustó para nada. Pero yo no iba a salir a hablar y ella tampoco, porque no es verdad... Pobrecita", sentenció.

Stefi también fue muy criticada cuando se sumó como host digital al certamen en el que Mau y Ricky, su cuñado y su novio, y su suegro, Ricardo Montaner, son jurados.