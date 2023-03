"Sos una señora grande para chichonear con una criatura": el reto de Gabriel Oliveri a Rocío Marengo tras verla muy acaramelada con Damián Ávila

Luego de que Rocío Marengo y Damián Ávila dejaran al descubierto la gran química que tienen desde que están juntos en El Hotel de los Famosos 2, Gabriel Oliveri no pasó por alto una actitud muy romántica de la joven y se lo hizo saber frente a algunos de sus compañeros.

“Rocío, sos una señora grande como para andar chichoneando con una criatura. Vení a trabajar, por favor”, fue el contundente mensaje de Oliveri a una de las concursantes. Sin embargo, Rocío se defendió: “Gabriel, los huéspedes tienen problemas emocionales y me usan de contención”.

“Siento que necesito contención y lo veo a Damián y… ¡está muy bueno!”, cerró Marengo, sincera y sin filtro, dejando en claro lo que le parece físicamente uno de los últimos participantes en ingresar el reality de eltrece.

¡Están a full!

EL LLANTO DE ROCÍO MARENGO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de que Rocío Marengo tuviera la posibilidad de definir su voto en el Hotel de los Famosos 2 entre Yasmín Corti y Axel Neri, quienes estaban empatados con los puntos que le dieron sus compañeros para que se defina quién enfrentará a Enzo Aguilar en la H, la participante decidió que Damián Ávila sea el que diera el veredicto final y no ocultó la bronca de su decisión.

“Estoy como el or…, no me di cuenta. No sé, no sirvo para esto”, comenzó diciendo Roció, en una charla a solas con Axel y Yasmin, después de que la bailarina fuera finalmente la elegida para enfrentar a Enzo.

Tras escucharla, Yasmín la encaró: “Era claro, no me digas así. No creo que no te hayas dado cuenta”. Pero Rocío se defendió, con lágrimas en los ojos: “No lo sé hacer, no quiero ser mala. Te juro que no me di cuenta. Me siento una bolu… No quería ser mala con Axel, no quería que el voto dependa de mí. No me imaginé. (Damián) fue un maricón y se lo vuelvo a decir”.

“Lloro porque me da bronca, son unos cínicos. Se miran haciéndose los buenitos y son una mier…”, cerró Marengo, visiblemente angustiada por no haber sido ella quien lograra salvar a una de las chicas de la posibilidad de quedar eliminada.