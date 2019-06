El sorpresivo sincericidio de Vero Lozano a Nicolás Cabré: "Me daba nervios entrevistarte porque..."

Lejos de la seriedad y la distancia con la que se manejó con la prensa en el comienzo de su carrera, Nicolás Cabré (39) asumió que el paso del tiempo, el nacimiento de su hija, Rufina (5), y el amor que vive con Laurita Fernández (27) cambiaron algunas actitudes y hoy se muestra más relajado en las entrevistas periodísticas.

Sin embargo, el actor de Departamento de Soltero es memorioso con quienes tuvo algún cortocircuito.

Analizando ese punto, y aprovechando su visita a Cortá por Lozano, Vero Lozano le comentó: "Se nota que sos una persona con la que hay un tiempo para llegar a vos, para acceder, para que te relajes y digas 'puedo confiar en esta situación'", reflexionó la conductora, al observar la personalidad de Cabré y a sabiendas de las versiones que lo definen como un hombre difícil de tratar.

"A mí me daba nervios entrevistarte, porque hay un construcción sobre vos", dijo Vero, sobre la personalidad del actor y su trato a la prensa. G-plus

Atento a sus palabras, el actor explicó: "También hay muchas cosas que me dan vergüenza, que me ponen nervioso. Estaba parado ahí atrás (de cámara) y da nervios", asumió Nicolás, con visible incomodidad. Fue entonces que Lozano lo sorprendió con un tremendo sincericidio: "A mí me daba nervios entrevistarte, porque hay un construcción de eso, de vos".

En tren de confesiones, Nicolás no solo asintió, sino que reveló cómo se lleva con el qué dirán y cómo lo sobrelleva su familia. Especialmente cómo lo transitaba su padre, quien falleció en 2014. "Es que hay gente que, a lo mejor, habla mal de mí y dice 'éste es terrible’, y no me lo crucé en la vida. Y hay gente que he tratado muy bien y tiene el chip de que 'este es terrible'. Ahora, si me decías algo que no me guste, seguramente te contestaba".

"Está bien, tenés personalidad. Te defendés. ¿Y tu familia a sufrido por esto?", acotó la conductora. Y el actor concluyó contando una anécdota de su padre. "Mi viejo y mi mamá lo sufrían. Hubo momentos en los que se decían barbaridades. Si bien sabían quién era su hijo, lo sufrían. A mi viejo le dolía, pero yo le decía 'no hagas nada. Vos no te metas'. Y hay una anécdota, pero no la voy a contar.... Bueno, él era taxista y daba vueltas (por la zona del agresor). Él lo sufría, pero lo aguantó… De mí se han dicho cosas terribles y pavadas. Desde que era drogadicto hasta que era sucio".

