El sorpresivo saludo de Cris Morena a Florencia Bertotti por su cumpleaños: "¡Lo mejor para vos!"

El viernes 15 de marzo, día en que Florencia Bertotti cumplió 36 años, sus seguidores en las redes sociales le escribieron para desearle buenos deseos. Pero uno en especial llamó la atención y sorprendió a todos: el de Cris Morena, dado que la actriz había quedado con una tensa relación que incluso llegó a la Justicia, en medio de acusaciones de plagio por la ficción infanto-juvenil Niní.

"¡El milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños! ¡Que sea así por siempre y más! ¡Lo mejor para vos!”. G-plus

La productora compartió un video de la actriz con algunas divertidas escenas suyas de Floricienta y un mensaje cariñoso: “Feliz cumpleaños, Flor @florbertottiok. ¡El milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños! ¡Que sea así por siempre y más! ¡Lo mejor para vos!”, escribió, llevándose miles de corazones y comentarios.

El mensaje llega 9 años después de que la Justicia le diera la razón a Cris Morena y resuelva que Niní, producto creado por Florencia Bertotti y su exmarido, Guido Kaczka, era un plagio de Floricienta. “Fue un problema tonto. La gente a veces se equivoca y ella se equivocó”, lanzó la productora de Casi Ángeles en abril del año pasado en Tiene la palabra. “No fue bueno lo que hizo y no le hizo bien a ella tampoco, no nos hizo bien a ninguno. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, aseveró, haciendo que la pareja de Federico Amador saliera al cruce.

Más sobre este tema Florencia Bertotti, al cruce de Cris Morena: "Su molestia fue porque competía con productos que ella hacía"

“Yo no creo que me equivoqué con Niní. La verdad que no. Fue un programa espectacular, fue la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera”, lanzó en su momento Florencia.

Sorpresivo acercamiento de Cris Morena a Florencia Bertotti: el saludo de cumpleaños que le dedicó en Instagram.