Con el objetivo de mostrar su talento, lucir sus creaciones y aprender de los diseñadores Fabián Zitta, Benito Fernández, Verónica de la Canal y Matilda Blanco (la jefa del taller), los participantes de Corte y confección dejan todo en cada programa para llevarse el tan ansiado título de campeón.

Y si bien ya hubo chispazos entre muchos de ellos, hay otros momentos para las palabras lindas y los piropos. Así fue el caso de Gerardo, quien al escuchar a Zitta, hizo un comentario que sorprendió a todos los presentes.

Gerardo, el participante de Corte y confección a Fabián Zitta: "Sí, mi amor le tiré sin querer. No sé porque le dije 'mi amor' si es el jurado". G-plus

"Sí, mi amor", deslizó el concursante, sorprendido por sus dichos. Acto seguido, explico sus palabras ante las cámaras: "Sí, mi amor le tiré sin querer. No sé porque le dije 'mi amor' si es el jurado".

En ese momento, Andrea Politti hizo la pregunta obligada: "Esto que pasó no pasa todos lo días... ¿vos estás enamorado de Fabián?", indagó, mientras el jurado sonreía visiblemente sonrojado.

"No sé, ahora me lo estoy cuestionando porque me salió sin pensarlo. Estoy sorprendido. Capaz hay algo en mí que no me había dado cuenta", cerró, entre risas y ante la buena onda del equipo que le imprimió humor al momento.