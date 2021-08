El sorpresivo pedido de Ricardo Montaner a Telefe por un participante de La Voz: "Que vuelva"

Uno de los participantes de La Voz Argentina (Telefe) que formaba parte del equipo de una de las jurados, Soledad Pastorutti, fue eliminado. Sorprendentemente, otro miembro del jurado, Ricardo Montaner, pidió que regresara.

El cantante utilizó sus redes sociales para intentar que Lucas Oviedo tenga otra oportunidad en el certamen de canto y se mostró angustiado por su eliminación. "Y pensar que anoche no salvaron a Lucas en La Voz Argentina... Que vuelva Lucas. Hagan algo", pidió en Twitter.

Lucas tiene 36 años y batalló contra Francisco Benitez. Juntos, cantaron Sin principio ni final de Abel Pintos. "Lo digo desde la humildad, desde lo más profundo de mi corazón, acabamos de vivir el momento más sublime en lo que va del programa, es una de las canciones más lindas que existe y Argentina ya está reconociendo a un futuro candidato. No puedo dar opinión, no sería justo que me inclinara por uno”, había dicho Montaner antes de que el joven quedara eliminado.

¿Conseguirá que regrese?