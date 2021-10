Sorpresivo mea culpa de Santiago del Moro tras el enojo de Beto Casella por el pase de Juariu a MasterChef: "Es cierto que estas cosas se hablan antes"

Santiago del Moro hizo un mea culpa después de que Beto Casella se enojara por la participación de Juariu en la próxima edición de MasterChef Celebrity. En diálogo con Implacables, el conductor sorprendió al respaldar el pase de factura de su colega tras la confirmación de su ahora expanelista como participante del programa de cocina.

“Te pregunto por Juariu, porque el otro día Beto Casella dijo ‘me robaron a Juariu, no me preguntaron, no me llamaron’”, comentó la notera y el entrevistado contestó: “Mirá yo no lo llamé a Beto porque es cierto, como dice él, estas cosas se hablan con tiempo”.

Luego, Del Moro contó qué le dijo la producción al respecto: “Según tenía entendido, cuando me contaron que ella iba a estar, que fue hace muy poquito, yo pregunté y me dijeron que va a estar en Bendita también, que seguía con las dos cosas. Después a último momento no sé qué pasó. Es cierto, como dice Beto, estas cosas se dicen antes y se hablan”.