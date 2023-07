El sorpresivo llanto de Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana: "No estoy bien"

A diez días de confrontar con Oscar González Oro en Nosotros a la Mañana, Cinthia Fernández sorprendió con su angustia y llanto en TV.

La panelista de eltrece asumió su incomodidad en el programa, tras la partida del Pollo Álvarez, a pocos minutos de haber protagonizado un tenso cara a cara con Andrés Nara, que la hizo volver a chocar con El Negro Oro.

Afectada, Cinthia habló con González Oro de su situación y se quebró en vivo.

Más sobre este tema Pampito, a fondo sobre el cruce de Cinthia Fernández y el Negro Oro: "Ella no lo respeta"

CINTHIA FERNÁNDEZ, ANGUSTIADA EN NOSOTROS A LA MAÑANA

Oscar González Oro: -Quería hablar con Cinthia. ¿Estás bien?

Cinthia Fernández: -No.

"No estoy bien. No me siento cómoda. Prefiero llorar antes de putear. Siempre voy a ser fiel a mis convicciones y ser sincera". G-plus

Oscar González Oro: -¿Por qué?

Cinthia Fernández: -Porque no estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo. Me siento una mujer libre hace muchísimos años. No me gustan ciertas situaciones. No las sé disimular. No me gusta quedarme callada. No me hace bien, tampoco. Y me parece que tampoco está mal decirlo.

Oscar González Oro: -No, está bien y te lo dije la otra vez. Acá todos tiene derecho a preguntar, a hablar, pero en orden. Porque si no se transforma en un programa que a mí no me gusta hacer... Pero podés decir lo que se dé la gana.

Más sobre este tema Cinthia Fernández retó a Andrés Nara por hablar de la salud de Wanda

Cinthia Fernández: -No considero trabajar en desorden. De hecho, tengo rítmicas de laburo, porque hace muchísimos años que vengo laburando de esto. No soy la mejor, no soy la peor...

Oscar González Oro: -Sos la más linda...

Cinthia Fernández: -Soy una laburante. Y esto no es por Andrés Nara. Imagínate que discutir con una persona es casi como una gimnasia para mí. Estábamos debatiendo algo que había pasado acá, vos no estabas, y me hubiese gustado que me dejen desarrollar. Y me hubiese gustado, ante la elevación de voz, otros tratos.

No estoy bien. No me siento cómoda. Prefiero llorar antes de putear. Siempre voy a ser fiel a mis convicciones y ser sincera.