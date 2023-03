Sorpresivo y explosivo cruce de Nazarena Vélez con Marcela Feudale en vivo: "Hablá bien, tenés respuestas muy vehementes"

Intempestivamente, Nazarena Vélez tomó la palabra en LAM y descolocó a todos con el tremendo pase de facturas a Marcela Feudale, quien quedó sorprendida con la situación al aire.

Todo comenzó en pleno análisis de la supuesta crisis de Fátima Flórez con Norberto. Nazarena recordó actitudes que no le gustaron de Feudale, tanto en LAM como en la época que hizo la obra What pass, Carlos Paz?, y sin dar demasiadas explicaciones la cruzó sin filtros.

NAZARENA VÉLEZ CRUZÓ FUERTE A MARCELA FEUDALE EN VIVO

Marcela Feudale: -No es fácil hacer una obra, tenés que tener un buen productor. Mientras Fátima está arriba del escenario, haciendo 50 personajes, Norberto está corriendo atrás de todo lo demás...

"Hablá bien, Marcela. Por momentos tenés contestaciones un poco chotas. Hacía rato que te lo quería decir", le dijo Nazarena. G-plus

Nazarena Vélez: -Tranquila, amiga, hablá bien. Estás muy vehemente hoy.

Marcela: -No, no, yo te siento a vos vehemente. No hablé en todo el programa. No sé qué decís. Parece que está mal.

Nazarena: -Vos quedaste sensible con lo de la abuela (minutos antes, Feudale habló de su abuela)

Marcela: -No sé lo que habla. Ahora se ríe. No entiendo lo que pasa.

Nazarena: -¿Te molesta mi risa? ¿Qué te pasa, Marcelita? Tranqui.

Marcela: -Es que no sé lo que te pasó, Nazarena.

Nazarena: -Es que tenés como una vehemencia. Por momentos tenés contestaciones un poco chotas. Hacía rato que te lo quería decir. Hoy, que estoy sin dormir, te lo digo.

"Es que yo no tengo ningún problema, me parece que salió ella con los tapones de punta", le respondió Feudale. G-plus

Ángel de Brito: -Hay que venir dormido...

Marcela: -Es que yo no tengo ningún problema, me parece que salió ella con los tapones de punta. Parece que algo le molestó. Puede ser que sea una chota…

Ángel: -Yo creo que Nazarena estaba medio atragantada y te lo quería decir hace rato.

Estefi Berardi: -¿Ustedes dos trabajaron antes juntas?

Nazarena: -Sí, claro, en el Bailando y en el teatro.

Yanina Latorre: -¿Tenían un problema pendiente?

Nazarena: -No, no… Bue, más o menos.

Marcela: -Yo fui la única persona que no dio un móvil cuando ella estaba mal. Con Atilio Vernoelli, negábamos.

Ángel: -Yo creo están mejor Norberto y Fátima, que Camila y Florencia Lattanzio (así bautizó con humor De Brito a Marcela y Nazarena por el cruce).

Marcela: -Es que me sorprendió. No esperaba... Me encantaría escucharla, porque no sé qué le paso.

Nazarena: -Ya te lo dije, hermosa, a veces tenés respuesta que son muy vehementes y un poco chotas. Y tenés miradas y cosas cuando contestas que son chotas. Así lo percibo yo.

Ángel: -¿Esto arrancó en Whats Pass?

Marcela: -Y esta manera de hablar que tenés ahora vos, ¿no te parce chota?

Nazarena: -Yo te estoy hablando rebien.

Marcela: -No, Naza, la vehemencia la estás poniendo vos. Estás súper alterada.

Nazarena: -¡Mirá si me vas a alterar vos! Tenía ganas de decirlo porque no pasó una vez…

Marcela: -Será mi forma de ser... A mí también hay cosa que no me gustan de vos, que me las banco, que no te las digo.

Ángel: -¿Qué cosas?

Marcela: -Algunas formas de gritar, de hablar encima…

Nazarena: -Yo no te grito, trato de ser muy respetuosa.

Marcela: -Yo viene acá a divertirme y a pasarla bien, cuando eso no suceda, yo sé lo que tengo que hacer.

Ángel: -Otra que abandona el barco...

Marcela: -La verdad, me la hiciste pasar como el culo, pero bueno, no importa.

Nazarena: -Bancala, tesora.