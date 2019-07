Son muchas las consultas sobre dietas saludables, recetas fáciles y ricas de preparar, y tips de alimentación que llegan a las redes de Romina Pereiro (40). Sin embargo, la nutricionista también se anima a responder temas relacionados a su intimidad… y hasta aquellas cosas que le generan incomodad.

En esta oportunidad, Romina fue tajante a la hora de contestar una pregunta de un seguidor de Instagram, que indagó sobre una escena que se vio en el vivo de Intrusos y que tiene como protagonistas a Jorge Rial (57), su flamante marido, y Guido Záffora (33), panelista del ciclo de América.

"Me pareció tan fuera de lugar… Pero bueno, no manejo mucho estos jueguitos televisivos y no hablo de los temas que no me ocupan. Me preocupa más seguir estudiando para poder ayudar a pacientes con trastornos alimentarios". G-plus

"¿Qué te pareció que Guido se chape a tu marido?", fue la duda de una usuaria, que quiso saber cómo tomó la actitud del periodista, quien en medio de una broma televisiva en la que quisieron recrear un beso entre Adrián Suar y Julieta Díaz en la fiesta de los 25 años de Polka, agarró la cara del conductor y le dio un pico en la boca.

Sin rodeos, la profesional sorprendió con su postura: "Me pareció tan fuera de lugar… Pero bueno, no manejo mucho estos jueguitos televisivos y no hablo de los temas que no me ocupan. Me preocupa más seguir estudiando para poder ayudar a pacientes con trastornos alimentarios", sentenció, evidentemente molesta por la situación.

