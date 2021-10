Sorpresivo deseo de Rodrigo Lussich en medio del escándalo del momento: "De corazón, espero que la China e Icardi terminen juntos"

Tras varios días de debate al aire sobre el escándalo del momento y en medio de la incertidumbre sobre si Wanda Nara y Mauro Icardi podrán darle una nueva oportunidad al amor luego de la polémica con Eugenia “la China” Suarez, Rodrigo Lussich sorprendió con su comentario al aire.

“Sinceramente, yo espero que la China e Icardi terminen juntos. ¡Lo espero de corazón!”, lanzó el conductor de Intrusos, sin filtro. Y reafirmó su postura: “Si hay algo que yo espero de corazón es que Icardi y la China terminen juntos”.

“Al paso de los acontecimientos, no creo. Pero nunca digas nunca porque Eugenia supuestamente no iba a terminar con Benjamín Vicuña (con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio), y terminó con Vicuña”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Me encantaría, con boda. Iglesia y todo. Y después, ella (por la China) se va con otro hombre casado. ¡Ah, no, no! Wanda debería conocer la soltería, tener candidatos, ver qué hay en el mercado”.