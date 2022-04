Sorpresivo análisis de Juariu tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity 3: "La ganadora moral del programa es La Peque"

Luego de que Juariu se convirtiera en la última eliminada de MasterChef Celebrity 3 (dejando a Mica Viciconte y Tomás Fonzi como los finalistas de esta edición), la influencer habló de su paso por el programa y le dedicó un especial mensaje a su excompañera, Paula “la Peque” Pareto.

“La Peque es la ganadora moral del certamen”, lanzó, sin vueltas, Juariu en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, al recodar el lugar que le cedió la concursante.

“La verdad es que nunca me imaginé que podía pasar eso, yo ya decía ‘ya fue, me voy’. Y encima estaba convencidísima de que llegaba a la final y ganaba. Me quedé pero con un sabor amargo porque todos la amamos muchísimo a La Peque, al mismo tiempo que sentía que era la segunda vez que me iba y eso también me pesaba”, agregó.

Juariu: "La Peque es la ganadora moral del certamen". G-plus

Por otro lado, la joven se refirió a los pros y los contras de los finalistas competidores de la recta final de la competencia: “Tomás es una persona muy tranquila -a diferencia de Mica que es súper competitiva y va con todo adelante y afuera de cámara- como que no se hace tanto problema. Pero esa tranquilidad le permite tener creatividad para experimentar en la cocina. Su contra es que a veces esa misma tranquilidad lo hace relajarse un poco en la competencia, va a un tiempo diferente a la competencia”.

Y cerró: “A Mica, su competitividad le juega a favor porque cuando tiene un objetivo va por eso. Ahora mismo me la imagino practicando a full con un reloj gigante atrás, me la imagino súper estudiosa. Sus contras son que ella es tan pero tan metódica, que algo la saca de la línea se frustra y después le cuesta volver a la línea”.