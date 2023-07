Sorpresivas declaraciones de la mamá del corazón de More Rial sobre Jorge: "Yo sé que él la quiere"

Luego de que Morena Rial haya estado en boca de todos los medios por sus constantes conflictos con su papá, Jorge, Jackie Pato (quien la joven definió como su “mamá del corazón”) rompió el silencio desde Miami.

“No quiero hacer algo mediático cuando se siente del corazón. Yo estoy para ayudar a Fran (el hijo que Morena tuvo con Facundo Ambrosioni) y a More, respetando siempre la figura paterna. Y va por ahí, nada más”, comenzó diciendo la entrevistada en una nota de Lucía Ugarte para LAM.

Por otro lado, al ser indagada sobre porque la hija del periodista no está en Estados Unidos, Jackie respondió: “Son temas personales. Ella no ha podido venir por temas que no corresponde que los diga si no los dice ella. Me encantaría que estuviera acá porque tiene una familia que la ama. Mis hijos la aman y mis nietos la quieren conocer porque hemos chateado”.

“No me quiero meter en temas familiares y que no corresponden. Yo soy mamá y mis hijos tienen un papá que es del corazón, y que hizo el rol de papá. Lo único que digo es que a los hijos no se los abandona. Nada más. Y no quiero meterme en controversias”, continuó.

Asimismo, se refirió a los robos que sucedieron en los camarínes del ciclo de América, hecho por el que More fue señalada junto con su entorno: “Horrible. Hablé con ella, pero en privado. Ella sabe que tiene mi apoyo. Para mí la están usando porque rindió en la televisión y creo que su familia cree, sin haber hablado con ninguno, lo mismo”.

"¿Si lo aceptaría a Jorge? Si es para una unión, por supuesto. Yo sé que él la quiere". G-plus

“Morena esta vulnerable y hay medios que na supieron cuidar. Yo le digo a ella que no hable más. Yo estoy para ella y para Fran. ¿Si lo aceptaría a Jorge? Si es para una unión, por supuesto. Yo sé que él la quiere”, cerró, firme.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE MORE RIAL LE ESCRIBIÓ UNA TREMENDA CARTA “DE PUÑO Y LETRA” A SU PAPÁ

Lejos de que la relación de Morena Rial con su papá, Jorge, haya llegado a un momento de paz; Yanina Latorre dio detalles de la conversación que mantuvo con la joven, quien le confirmó que le escribió una tremenda carta “de puño y letra” al periodista.

“Me encontré con Morena y me dijo cosas tremendas. Se anotó en la facultad, pero no me supo decir qué va a estudiar. Es más viva que el hambre. Cuando me dijo que tenía 24 años, le contesté ‘sos viva. Te anotaste en la facultad porque hasta los 25 años, si sos estudiante, tu papá te tiene que mantener’. No quiere laburar”, comenzó diciendo Yanina en LAM.

“Me dijo que Morena va a seguir hablando, que se pudrió, que le escribió una carta de puño y letra al padre donde lo intima a terminar el vínculo para siempre. Le dice que ella es una mier… y que lo tuvo de maestro a él que es otra mier…, esto en palabras de More”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Renuncia a todo con una condición. Una casa en Córdoba y una estética que tiene elegida y separada allá que vale 70 mil dólares, que según ella para su papá es un vuelto. Dice que con eso nunca más lo nombra y dijo que tiene mucho para hablar. No quiere saber más nada con él y no se quiere revincular”.