Sorpresiva respuesta de Mica Vicicionte cuando le preguntaron si se casará con Fabián Cubero.

Mica Viciconte, aun de vacaciones en la playa, respondió a todas las preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus stories de Instagram.

Luego de haber compartido las fotos más lindas con Fabián Cubero en la playa, en la que se los ve muy enamorados, le consultaron si tienen planes de boda. Y ella sorprendió con su sincera respuesta.

Más sobre este tema El padre de Mica Vicicionte se metió en la polémica con la hija de Nicole Neumann: "Hay un malestar"

"¿Tienen pensado casarse con Fabián? Son hermosos", le dijeron. "Ninguno de los dos quiere casarse, estamos bien así", sentenció la mamá de Luca, su hijito con Fabi, sin dejar lugar a dudas.

LUCA CUBERO LE DEDICÓ ESTE DULCE POSTEO A ALLEGRA, SIENNA E INDIANA CUBERO

"Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa".

Más sobre este tema Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, habría elegido vivir con su papá: el fuerte motivo

"¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", expresó Mica o Fabi, con la voz del bebé, al pie de las fotos más lindas del pequeño con las nenas.