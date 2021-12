Sorpresiva respuesta de Eugenia Tobal sobre si trabajaría con Nicolás Cabré y China Suárez: "Sí, recontra"

En su visita a Los Ángeles de la Mañana, Eugenia Tobal respondió con sinceridad y aseguró que volvería a trabajar con Nicolás Cabré y la China Suárez si se presentara la oportunidad.

“Sabes que es muy probable que te los cruces muchas veces porque los tres son actores, ¿trabajarías con ellos si te toca?”, le dijo Ángel de Brito en la emisión de eltrece y la actriz que se prepara para debutar al frente de Hogar dulce hogar respondió: “Sí, recontra”.

“¿Con los dos? ¿Juntos?”, continuó indagando el periodista a la invitada, quien confesó que no tiene resentimiento con Cabré y Suárez: “No sé cómo se llevan ellos, pero sí, re, ¿cómo no?, ya pasó mucho tiempo”.

Más sobre este tema Eugenia Tobal respondió qué siente por China Suárez tras el escándalo por Nico Cabré: "No vivo con el resentimiento, ya sané"

EUGENIA TOBAL SE SINCERÓ AL HABLAR DE SU PASADO CON NICOLÁS CABRÉ Y LA CHINA SUÁREZ

Eugenia Tobal recordó su pasado con Nicolás Cabré y la China Suárez y confesó que ese dolor que vivió cuando se separó del galán y él comenzó una relación su colega quedó en el pasado ya que pudo sanar y perdonar.

“¿Ya perdonaste?”, le consultó Ángel de Brito y la actriz contestó: “Sí, me perdoné yo primero que era lo más importante y después, yo no soy quien para perdonar a nadie”.

"Me perdoné yo primero que era lo más importante y después, yo no soy quien para perdonar a nadie". G-plus

“Fuiste víctima en esta historia”, dijo el conductor de LAM a Tobal, quien remarcó que ese episodio de su vida quedó en el pasado: “No, fui parte, ya pasó mucho”.