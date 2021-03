La sorpresiva respuesta de Alex Caniggia sobre el presente amoroso de Mariana Nannis: "Para mí anda picoteando por ahí"

Mientras Claudio Paul Caniggia se muestra feliz y enamorado de Sofía Bonelli tras su separación de Mariana Nannis, la mediática no ha vuelto a presentar pareja oficial públicamente.

Pero según su hijo, Alex Caniggia, Mariana no estaría sola. Invitado a Minuto para ganar, el participante de MasterChef Celebrity contó cómo se encuentra su mamá en medio de su conflictivo divorcio de Claudio: “Ella está bien, en Estados Unidos, hablo siempre con ella. No ve MasterChef, no ve nada. Pero me pregunta ‘¿la rompiste?’. Obvio que le digo que la rompí”.

Marley le preguntó: “¿Tu madre tiene novio?”. Y Alex respondió: “¿Sabés que no sé? Le pregunto si tiene algún noviecito y no me dice nada. Para mí tiene algo, anda picoteando por ahí” G-plus

En más de una oportunidad, Alexander dejó en claro que apoya a Mariana en su pelea con Claudio, a quien destruyó en un posteo reciente: “El pajarraco con sus hijos siempre ausente, un sorete, mal padre sin códigos”, escribió en Twitter, durísimo con su famoso papá.