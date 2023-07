La sorpresiva renuncia de Maju Lozano a su programa de TV: el personal motivo

Ángel de Brito sorprendió al anunciar la renuncia de Maju Lozano a Todas las tardes, programa que conduce desde el 2017.

Antes de revelar la noticia, el conductor hizo un breve enigmático en LAM. "Estoy hablando de una conductora muy reconocida, que estaba haciendo la séptima temporada de su programa y renunció hoy, lunes", dijo Ángel.

Rápidamente le puso fin al misterio: "Termina a fin de mes. No es que termina abruptamente. Estoy hablando de Maju Lozano. Renunció a su programa de El Nueve".

Más sobre este tema Tenso encontronazo de la abogada de Aníbal Lotocki con Maju Lozano: "Lo quieren linchar"

LOS MOTIVOS DE LA RENUNCIA DE MAJU LOZANO

"Canal 9 está pasando un momento difícil, de crisis económica, falta de pago de sueldos, entre otras internas", argumentó De Brito.

"Maju no renuncia por una situación económica. Me contaron que estaba un poco incómoda con el cambio del estilo del programa". G-plus

Y aclaró: "Maju no renuncia puntualmente por una situación económica. Me contaron que estaba un poco incómoda con el cambio del estilo del programa".

"Con la búsqueda del rating empezaron a subir la apuesto. Trataban policiales muy fuertes, casos de abuso, temas muy crudos", detalló el conductor de LAM.

"El miércoles pasado se descompuso al aire, no pudo terminar de leer un PNT y la tuvieron que ayudar al aire", agregó.

"Maju siente que no es para ella. Esto me lo contó gente del canal, no hablé con ella. Por eso da un paso al costado", concluyó Ángel de Brito.