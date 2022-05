Sorpresiva renuncia de Ana Rosenfeld a LAM: "Me voy triste porque es un hermoso equipo de gente, pero tengo cosas que hacer como abogada"

Lejos de que su participación como angelita de LAM haya pasado desapercibida, Ana Rosenfeld dio que hablar con sus fuertes crucen con Yanina Latorre y la picante información que compartió al aire. Sin embargo, en plena transmisión, Ángel de Brito sorprendió al aire al contar que la abogada ya no formará parte del panel.

“Me van a seguir viendo porque supongo que me van a invitar. Primero que nada, le quiero agradecer a Ángel porque cuando me convocó en el mes de febrero, me preguntó si me animaba a ser angelita y yo dije ‘qué fuerte’”, comenzó diciendo la letrada en vivo.

Luego, explicó las razones por las que da un paso al costado del ciclo de América: “Tengo demasiadas cosas que hacer en mi trabajo profesional que me obligan a faltar. Todas las semanas tengo que estar en distintas provincias, no solamente porque tengo conferencias y cursos, sino que también tengo divorcios que atender. Entonces, me parecía mal que tuvieran que tuvieran que poner una reemplazante todo el tiempo, me parece desprolijo”.

ANA ROSENFED SE MOSTRÓ MUY TRISTE AL ANUNCIAR SU RENUNCIA A LAM

Asimismo, se refirió a sus compañeras: “Somos todas diferentes, pero me siento cómoda porque cada una tiene su rol y sabe perfectamente qué aporta y que no aporta al programa. Yo siento que, desde lo jurídico, aporté mucho y sé que voy a seguir aportando”.

“Realmente, me voy triste por un lado porque es un hermoso equipo de gente, es un equipo lindo de profesionales y Ángel sos un divino”, cerró Rosenfeld (que remarcó que su salida no se debió a sus chispazos con Yanina), poco antes de que el conductor le recordara que tiene las puertas abiertas para ir como panelista o de invitada.