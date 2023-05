La sorpresiva reacción de Nicole Neumann ante las cámaras cuando le preguntaron por la agresión de Manu Urcera

El escandaloso episodio de Manu Urcera con un seguidor del TC que lo habría agredido a él y a Nicole Neumann consiguió que las cámaras de Intrusos esperen a la modelo para consultarle por el violento momento. Sin embargo, ella buscó esquivar las notas.

El ciclo de Flor de la Ve puso las imágenes en crudo de la llegada de Nicole a los estudios donde se graban Los 8 escalones de los 3 millones. Prácticamente corriendo, la exesposa de Fabián Cubero ingresó por una puerta lateral de la productora.

“Entro por otra puerta, en la que no entra todos los días, y no quiso hacer declaraciones”, completó el cronista, sobre la entrada de la figura del ciclo de eltrece, que solo se limitó a decir que estaba “todo bien” y no paró para responder sobre el violento momento que ocurrió el fin de semana.

MANU URCERA SERÍA SANCIONADO POR GOLPEAR A UN HOMBRE EN EL TC

El fin de semana, Manuel Urcera protagonizó un violento episodio con un hombre tras las pruebas clasificatorias de la quinta fecha del Turismo Carretera. El piloto, novio de Nicole Neumann, le dio una trompada a un espectador que lo habría insultado. El hombre en cuestión denunció en la comisaría a Urcera y la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) también evalúa la sanción.

Con información de primera mano en su poder, Paula Varela dio detalles del incidente y de la sanción que recibiría Urcera. "Cuando terminó la carrera, Manu estaba con su monopatín eléctrico. Había mucha gente y que se le acerca un grupo de hombres. Unos dicen que le quisieron sacar al gorra y que él se enojó", comenzó contando la panelista de Socios del Espectáculo.

"Otros dicen que le habrían gritado 'cornudo' y que le habrían hecho mención a si iba a ir a la despedida (como futbolista) del Poroto Cubero, 'el que se garch... a tu mujer'", continuó. "Ahí es donde Urcera se enoja, le propina un golpe, con la mala suerte de que este hombre cae y la cabeza da contra una rejilla que había en el piso. Lo llevaron al hospital", detalló Paula.

Sobre las consecuencias que tendría el novio de Nicole Neumann por su accionar, Varela señaló: "Urcera fue denunciado en la comisaria y el TC haría algo con esto. La sanción puede ser que no pueda correr las próximas carreras". Ampliando lo dicho por su colega, Mariana Brey acotó: "La sanción es así: una multa económica y la suspensión en próximas carreras. Todo depende de lo que evalúe".

Foto: eltrece.