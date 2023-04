La sorpresiva decisión de Mariano Martínez tras blanquear su noviazgo con Triana Ybañez: "Trato de no hablar de mi vida"

A poco más de un mes y medio de blanquear públicamente su noviazgo con Triana Ybañez, Mariano Martínez tomó una drástica decisión.

El actor afirmó ante el micrófono de Socios del Espectáculo que no hablará del romance en los medios, como sí lo hizo en sus relaciones pasadas con Juliana Giambroni y Camila Cavallo, madres de sus hijos, y Lali Espósito, de quien se separó sin eludir el escándalo en 2016.

"¿Qué sentís por Triana?", le consultó el notero de eltrece. Serio, Mariano le contestó: "Yo trato de no hablar, hoy por hoy, de mi vida íntima. Me resguardo eso. Explayarme me pone un poco incómodo".

"Yo trato de no hablar, hoy por hoy, de mi vida íntima. Me resguardo eso. Explayarme me pone un poco incómodo". G-plus

"Sí estoy rebien con Triana. Estoy feliz. Compartimos y nos acompañamos", expresó Martínez, sin dar detalles de su nueva historia de amor con la bailarina.

Más sobre este tema Sugestiva reacción de Triana Ybañez cuando le preguntaron si el exmarido de Fátima Florez se propasó con ella: "Me lo reservo" Mariano Martínez confirmó su romance con Triana Ibáñez: "Tengo un lindo presente sentimental"

MARIANO MARTÍNEZ NEGÓ QUE SU NOVIA HAYA SIDO AMANTE DEL EX DE FÁTIMA FLÓREZ

La semana pasada, Mariano Martínez se puso muy serio cuando Pablo Layus le preguntó en Intrusos por el rumor de que su novia, Triana Ybañez, habría sido amante de Norberto Marcos, hoy exmarido de Fátima Flórez, en el pasado.

Pablo Layus: -Tu actual pareja está involucrada en un montón de rumores sobre la separación de Fátima Flórez. ¿Querés aclarar algo?

Mariano Martínez: -Lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que ustedes tengan cuidado porque yo no escuché que lo haya dicho alguno de los protagonistas. Ni lo de la estafa ni lo del affaire. Pero lo afirman, y hablan "y conocemos a estas personas como son", "son tremendas", "no tienen talento, pero...". Y tienen que tener cuidado porque es una mujer, que no saben lo que pasó. Ahora, llegado el caso, si alguno de los protagonistas dice algo, veremos cómo se desarrolla. Yo sé que es mentira. Nada de eso es cierto.

Pablo Layus: -Triana le mandó un mensajito a Guido (Záffora) que nos dejó preocupados, porque dijo "yo cuando esté más fuerte voy a salir, voy a hablar". ¿A qué se refería?

Mariano Martínez: -Eso lo hablará ella. Yo respeto sus tiempos y sus momentos.

Pablo Layus: -¿Tiene que ver con que se esté hablando de todo esto y que la haya golpeado?

Mariano Martínez: -Esto la golpeo. Y por eso te digo, tengan cuidado porque es una mujer joven que trabaja desde muy chiquita. Se vino de su provincia a laburar y se ganó todo siempre laburando. Todo eso que se dice es mentira y tienen que tener cuidado por cómo informan supuesto rumores.