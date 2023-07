Soledad Silveyra, a corazón abierto, sobre su historia de vida personal: "Tuve una madre suicida que me costó muchísimo superar"

Una vez más, los invitados que asisten a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por América, abrieron su corazón para compartir fuertes intimidades de su historia de vida personal. Y Soledad Silevyra no fue la excepción.

Todo comenzó cuando el conductor le hizo una profunda pregunta a su invitada de la noche: “No vamos a entrar en detalles de tu vida, no importa, pero a vos que te tocó vivir un montón de cosas que a cualquiera lo puede dejar mal, ¿cómo hacés para tener esta luz?”, indagó.

Fue entonces que Solita se sinceró ante las cámaras: “Yo creo que, fundamentalmente, tiene que ver con la voluntad de ser, lo que uno pueda. Desde ser una actriz popular, hasta hacer una cajita de fósforos y ser feliz decorándola”.

“Y, sobre todo, saber perdonar y no ser rencorosa. Yo tengo una madre suicida que me costó muchísimo superar y que, gracias a Dios y a la vida, me dio la oportunidad de perdonar”, agregó. Y cerró, profunda: “Ahí me di cuenta lo que era el perdón. Ahí entendí lo importante que es el perdón, cómo te limpia, te enjuague. Es como sacarse la tierra de encima”.

TREMENDAS DECLARACIONES DE SOLITA SILVEYRA AL HABLAR DE JORGE RIAL

Invitada a LAM, Soledad Silveyra tocó temas de su carrera y sus amores. Sin embargo, la sorpresa se dio cuando la artista contó la actitud que tuvo Jorge Rial con ella y que logró lastimarla a tal punto que ni quiere nombrarlo.

Todo comenzó cuando le preguntaron a Solita por su conducción en Gran Hermano. A lo que la actriz se sinceró: “Cuando me dijeron que la conducción la iba a hacer Santiago del Moro, dije ‘me gusta porque tiene humanidad’. Para mí, Rial no lo tiene. Yo no lo nombro. Iba a decir ‘ese señor’, porque fue muy cruel conmigo”.

“Rial escribió un tweet cuando estaba de novio con la Niña Loly (Mariana Antoniale). Ella estaba en el Bailando y yo era jurada. Entonces, yo estudiaba las letras que interpretaba y había algo en la canción que decía por ejemplo ‘ya volverás’ o algo así. Entonces le digo a la Niña Loly, ‘ya volverás’ y la frase de la canción”, agregó.

"RIAL ESCRIBIÓ UN TWEET (QUE DATA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014) QUE DECÍA ‘A SOLEDAD SILVEYRA HAY QUE MATARLA CON UN RIFLE SANITARIO’. ENTONCES DIJE ‘¿QUÉ ES UN RIFLE SANITARIO?’. LO BUSQUÉ Y ES EL RIFLE QUE SE USA PARA MATAR A LOS ANIMALES CON PESTE. Y DIJE '¡QUÉ EXCESIVO!'". G-plus

“Ahí Rial escribió un tweet (que data del 30 de septiembre de 2014) que decía ‘ A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario’. Entonces dije ‘¿qué es un rifle sanitario?’. Lo busqué y es el rifle que se usa para matar a los animales con peste. Nunca quise ir a su programa, ni me lo crucé. Lo tengo como borrado, debe ser la única persona que tengo borrado”, cerró Silveyra, a corazón abierto.