Soledad Pastorutti, después de la picante versión de que dio el portazo al after party del Martín Fierro: "Con lo que me gustan las fiestas"

Una llamativa versión apareció, luego de que se conoció el alocado after party que hubo tras el final de los Premios Martín Fierro 2022. Según contaron Soledad Pastorutti se habría marchado poco después de llegar espantada por lo que allí sucedía. Sin embargo, ella salió a contradecir la versión.

“Solo paso por acá indignada con lo que se dice de mí”, empezó diciendo en Twitter, con humor mientras compartía una foto de su paso por la celebración.

“Con lo que me gustan las fiestas. Que poco me conocen, eh?”, lanzó, divertida, junto a una foto en la que aparece sacando la lengua junto a Lizy Tagliani y compañeros de La Peña de Morfi y La Voz Argentina, ciclos que ganaron en la noche de Aptra.

¿SOLEDAD PASTORUTTI SE FUE AL INSTANTE DEL AFTER PARTY DE LOS MARTÍN FIERRO?

Estefi Berardi contó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) cuál habría sido la reacción de Soledad Pastorutti al ir a la alocada fiesta post Martín Fierro. “Me enteré que Soledad Pastorutti entró a la fiesta post Martín Fierro pero cuando vio ese zoológico dio media vuelta y se fue”, contó la panelista.

Luego, Estefi dio más detalles del desopilante momento: “Estaba de la mano con el marido y dijo ‘acá no me meto’ y se fue, llegó se arrepintió y se fue”. Estefi Berardi contó el motivo por el que Soledad Pastorutti no quiso quedarse en la fiesta post Martín Fierro 2022 a la que muchos de los famosos asistieron.

“Se chaparon todos con todos en el after party, pero estaban jugando, jugaban a chaparse chicas con chicas, chicos con chicos y así”, reveló Pampito. “Estaban calientes como una pava”, comentó sin filtros Carmen Barbieri y la panelista explicó en Mañanísima: “Por eso se fue Soledad”.

