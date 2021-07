Soledad Larghi contó que perdió un embarazo: "Este año quedé embarazada y lo perdí en la semana 10"

Siempre dispuesta a brindar su opinión, Soledad Larghi habló de cómo es ser comunicadora y trabajar en TV en plena pandemia. En este ida y vuelta con el ciclo Chicas Guapas, también contó que este año arrancó muy difícil porque perdió un embarazo que la tenía muy ilusionada.

"Este año quedé embarazada y, lamentablemente, perdí el embarazo en la semana 10", reveló la periodista haciendo hincapié en que su familia ya sabía que estaba embarazada y había festejado la feliz noticia.

Sin embargo, se mostró esperanzada. "Fue una noticia que me puso feliz a mí, a mi familia, a mi pareja. Me pasó, me sorprendió, me lleno de felicidad... No llegó a un buen puerto pero ya llegará", expresó, positiva.

Antes de despedirse, Sole remarcó que aún sueña con la posibilidad de convertirse en mamá. "Fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz", cerró.

¡Mucha fuerza!