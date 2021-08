Soledad Fandiño protagonizó una fuerte pelea en la calle mientras estacionaba su auto: "Estoy sacada"

Súper enojada, Soledad Fandiño contó en el programa que conduce, Es por ahí (América) que protagonizó una tremenda pelea en la calle mientras estacionaba su auto en la puerta del canal. Un hombre la insultó y se desató el escándalo.

"Estoy sacada y no la puedo caretear. Fue un episodio fuera de este estudio, todos salieron a apoyarme en la calle. Fue un hecho aislado que pasó en la vía pública, sucedió con una persona que estaba en la vereda", contó la conductora que hace unos días también se cruzó al aire con Dady Brieva.

Entonces, describió la actitud machista de esta persona y contó que finalmente logró estacionar su auto como corresponde. "Pude estacionar, pero que haya un tipo en la calle que te bardeé y te diga: ‘Esto no es la televisión, dale mami, estaciona igual’. Y se queden paraditos mirando el auto", expresó, muy enojada.

Antes de cerrar, contó que le puso los puntos al hombre que la ninguneó adelante de todos. "Todavía me trató de mal educada porque yo lo insulté. Con razón lo insulté. Cuando estacioné, seguí discutiendo con él. Nadie me va a venir a decir: ‘Esto no es la tele, es la vida real’. Ya sé que es la vida real y tenés que aprender a estacionar", cerró, harta.