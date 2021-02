Soledad Fandiño contó que contrajo coronavirus: "Me levanté sin olfato; sigamos cuidándonos entre todos"

Los casos de coronavirus avanzan a paso firme en el ambiente artístico. En esta oportunidad, Soledad Fandiño comunicó a través de una historia que subió a su Instagram que contrajo el virus y dio detalles de su leve su sintomatología.

"Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo”, comenzó diciendo la actriz y conductora de Santo sábado, programa de América que conduce junto al Pelado López y que por su cuadro de salud no podrá estar.

Respecto a su ausencia televisiva, Soledad expresó: "Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos entre todos".

Actualmente, Soledad Fandiño está aislada en su casa, sin la compañía de su pequeño hijo, Milo, quien viajó a fines de 2020 a ver a su papá, René Pérez.