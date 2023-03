Soledad Aquino pidió desesperada trabajo en redes sociales: "Mi ex y mis hijas no me pueden ayudar"

Soledad Aquino, expareja de Marcelo Tinelli, con quien tiene a Candelaria y Micaela, sorprendió al pedir desesperadamente trabajo en sus redes sociales.

La mujer posteó una foto de sí misma, junto a la que hizo un fuerte descargo. Lo que llamó la atención es que Marcelo le pusiera like, a pesar de que ella remarcó que ni él ni sus hijas la ayudarían.

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo". G-plus

Muchos creen que Soledad podría haber sido hackeada, ya que a los pocos minutos de su fuerte publicación el posteo desapareció de su feed, aunque muchos ya le habían hecho captura de pantalla.

DESESPERADO PEDIDO DE TRABAJO DE SOLEDAD AQUINO EN REDES SOCIALES

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos....".

"Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo", expresó Soledad.

Si bien la publicación ya no aparece en redes, la cuenta de Instagram dedicada al espectáculo, Gossipieame, ya le había hecho captura de pantalla y compartido en su perfil.