Soledad Aquino habló del rol de Guillermina Valdés durante su internación: "Se portó de diez"

Soledad Aquino habló con Intrusos del rol de Guillermina Valdés durante su internación y recuperación a un año de haber sido trasplantada y de pasar los meses más difíciles de su vida.

“Después del trasplante Marcelo me dio una nota y me dijo que lo había conmovido mucho la imagen de ver a Guillermina maquillándote, ¿cómo viviste ese acompañamiento?”, indagó Maite Peñoñori y la ex de Tinelli: “Ella la verdad se portó de diez”.

“Divina, ella me venía a maquillar porque yo estaba media drogui, de hecho amanecía maquillada todos los días. Llegaban los médicos y tenía media cara maquillada y media no”, relató la mamá de Mica y Cande Tinelli.

“Guillermina la verdad se portó de diez, divina, me venía a maquillar porque yo estaba media drogui". G-plus

Cabe recordar que entre el 2020 y el 2021, Soledad Aquino debió permanecer internada 8 meses producto de una cirrosis hepática y úlcera de duodeno, agravada por el Coronavirus, y tras un trasplante de hígado finalmente logró salvar su vida.

Más sobre este tema El tierno video de Marcelo Tinelli cantándole a Soledad Aquino cuando estaba internada: "Ella hacía caras"

SOLEDAD AQUINO CONTÓ QUÉ LA ALENTÓ A RECUPERARSE Y SALVAR SU VIDA

Soledad Aquino contó a la emisión de América qué fue lo que la alentó a recuperarse y salvar su vida mientras estuvo internada.

“Yo decía ‘no voy a dejar a las chicas, quiero ser abuela, ni loca me estoy por ir’”, reveló a Intrusos y sobre Marcelo Tinelli contó: “Él me cantaba, que ahora lo jodo y le digo ‘no sos Coti’”.