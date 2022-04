Soledad Aquino habló de la contención que recibió de Guillermina Valdés en su internación: "Ella me maquillaba"

Soledad Aquino habló con LAM del trasplante de hígado que recibió en el 2021 tras una complicación en su salud y recordó lo amable y atenta que fue Guillermina Valdés durante su internación.

“¿Te sorprendió que Marcelo y Guillermina estuvieran tan presentes?”, le preguntó Nazarena Vélez y la mamá de Mica y Cande Tinelli respondió: “No para nada, Guille un amor, me maquillaba y después me lo sacaba también”.

“Yo decía ‘qué paciencia con todos los cables’, me trajo todos sus productos, no tenía lugar en la mesa”, sumó y sobre la relación de sus hijas con sus hermanos respondió: “Entre ellos fluye con una paz y armonía perfecta”.

SOLEDAD AQUINO CONTÓ CÓMO FUE ATRAVESAR SU DIFÍCIL SITUACIÓN DE SALUD

Soledad Aquino contó en la emisión de América cómo fue atravesar su difícil situación de salud por la que casi pierde la vida.

“Tuve mucho miedo, y más cuando me contaron que tuve dos paros cardíacos, todo lo que me pasó que me tuvieron que revivir como en las películas”, confesó Aquino.