Soledad Aquino contó que fue a cenar con Teto Medina y Flor de la Ve le preguntó si lo vio drogado

La amistad de Soledad Aquino con Teto Medina se remonta a 36 años, y como hace tres meses cenaron juntos, Flor de la Ve le hizo una explosiva pregunta sin filtro a la madre de Candelaria y Micaela Tinelli.

"¿No creés que pudo haber tenido alguna sustancia (narcótica dentro de su organismo) en ese momento?", indagó directa la conductora de Intrusos sobre la comida en su propia casa.

En ese momento, la primera esposa de Marcelo Tinelli reaccionó: "No. No. Lo superó. Tomó gaseosa. Sinceramente no, porque está muy abocado".

Entonces, Aquino justificó su opinión respecto del problema del Teto con las adicciones: "Aparte, no fue algo tan largo como lo de Chano, que fue un caso mucho más complicado. Fue un tiempo que estuvo deprimido y le agarró, según me contó a mí. Él está concentrado en que es una misión de vida la que tiene. Yo lo creo incapaz de hacerle daño a los chicos. Es un santo".

CÓMO VIO SOLEDAD AQUINO A TETO MEDINA EN UNA CENA HACE TRES MESES

La duda de Florencia de la Ve sobre el estado de Teto Medina, cuando Soledad Aquino cenó hace tres meses junto al periodista, fue a cuento de cómo la ex de Marcelo Tinelli vio al investigado en una causa a la institución La Razón de Vivir por reducción a la servidumbre y abandono de persona.

"Lo invité a esta reunión para un reencuentro, para que nos viéramos. El Teto es como un hermano. Estaba tan copado con lo de él que terminó el centro de la reunión, todos empezamos a preguntarle qué había pasado con cada chico", explicó.

En ese punto, Aquino lanzó la definición que desató la duda de Flor de la Ve sobre el estado de sobriedad del Teto: "Lo vi entusiasmado y feliz. Yo le conozco los ojos. No comía, y le decía que por favor comiera. ¿Vieron cuando alguien está eufórico por su trabajo? Estaba eufórico".

"Siempre fue un inquieto, entusiasta. Pero es así. Es un hombre sensible, extrovertido, gracioso. Un tipo como el Tirri, de otra época. Una persona buenaza. Para mí es muy loco todo esto y ojalá se esclarezca ya", concluyó Soledad Aquino sobre Marcelo Teto Medina.