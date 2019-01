No se dan tregua. Desde los comienzos de su pelea en ShowMatch, Sol Pérez y Ángel de Brito vienen manteniendo una disputa a través de las redes sociales y la televisión. Ahora la “exchica del tiempo” volvió a la carga contra el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

“Me pasó que el otro día subieron una captura de pantalla de un móvil en América, arrobando a Ángel De Brito diciendo que yo estaba redonda y que ahora tenía que demostrar que era más que un culo. Me hubiese gustado que Ángel diga algo, reaccione, porque él está en el medio y no dijo nada”, aseguró en Agarrate Catalina de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Yo sufrí bulimia de chica, esos comentarios una los registra y después piensa que tiene que estar más flaca. Te quieren imponer un cuerpo perfecto y no es lo saludable”, confesó Sol sobre las presiones que existen sobre la delgadez y la belleza.

“Siempre hay odiadores, porque una genera amor y odio. Me saca de quicio cuando quieren agredir a alguien por su aspecto físico o su figura, porque hay muchas chicas y muchos chicos que sufren anorexia y bulimia”, afirmó.

También la modelo criticó el doble discurso: “Luego de lo que pasó con Thelma (Fardin), los mismos medios que avalaron comentarios como ‘chicos, es Sol Pérez’ después se colgaban del #MiráCómoNosPonemos. Qué hipócrita es la televisión y el medio. Te conviene ponerte del lado de la mujer, pero sos el primero en faltarle el respeto”, finalizó Sol Pérez con dureza.