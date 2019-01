Durante una semana, Sol Pérez recibió ramos de flores de un misterioso galán. Y, en la mesa de Mirtha Legrand (ciclo al que asistió ¡sin ropa interior!), se enteró en vivo que el hombre responsable de tan caballeroso gesto ¡estaba sentado enfrente!

"Vos le mandaste flores, Matías Alé…", lo mandó al frente la Chiqui. "¡Ay, Mirtha!", se sorprendió la vedette de la revista Nuevamente juntos. "¡Fue al hueso, eh! Primera pregunta que me hace… Sí, sí, le mandé…", reconoció el actor de la obra Mi mujer se llama Mauricio.

"Nunca me dijo que eran de él. Nunca vino (una firma de) Matías, nunca", comentó Sol. "No, pero te mandé un mensaje. No sé si te llegó. Tal vez lo mandé a otro lado…", retrucó Alé. "Ah, no lo abrí", fue la respuesta de la modelo, que adelantaría lo que estaba por venir.

"Le mandé flores toda la semana porque hicimos dos notas muy lindas para el programa que está trabajando (Involucrados, en América). Y me encantó. Sol, obviamente, más que las dos notas. Y me pareció que era un lindo gesto mandarle flores con una cartita. Pero nunca… no… ¿Te dijeron que eran mías, o no?", volvió a la carga el galán.

"Sospeché porque ese día solo había hecho ese móvil con vos, y me pusiste: 'Hoy fue un gran día'. Y yo no había conocido a nadie más", contestó la diosa. Y Alé decidió ir por la estocada final.

"Pero bueno, ahora te enteraste que soy yo. Si querés sigo mandando. ¿Sigo o freno?", preguntó el actor. Y Sol no tuvo piedad. "No, no… Hay muchas flores ya", fue la cortes respuesta de la modelo.