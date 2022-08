Sol Pérez se despidió emocionada de Nosotros a la Mañana: "No me hagan llorar"

Sol Pérez se despidió emocionada de Nosotros a la Mañana, el programa de las mañanas de eltrece y contó por qué tomó la decisión.

“Se nos va Sol”, dijo el Pollo Álvarez y la panelista expresó: “No me hagan llorar, este momento como que lo pensás… a la noche me acosté y pensé ‘¿qué voy a decir?’”.

“Somos un equipazo, hay mucho cariño, nos llevamos muy bien y eso es muy difícil de lograr, acá se vive una energía hermosa”, agregó la modelo conmovida.

"La productora para mí es mi casa porque trabajé acá mucho tiempo, gracias también al canal". G-plus

Luego, se mostró más que agradecida: “Así que quiero agradecer Pollo por tenerme en cuenta, sabes que te quiero, gracias a la producción”.

“A todos los que están detrás de cámaras, los que están en el control, la productora para mí es mi casa porque trabajé acá mucho tiempo, gracias también al canal”, finalizó.

Más sobre este tema Sol Pérez contó cómo se prepara para su casamiento con Guido Mazzoni

SOL PÉREZ CONTÓ EL MOTIVO POR EL QUE SE FUE DE NOSOTROS A LA MAÑANA

Sol Pérez contó el motivo por el que se fue de Nosotros a la Mañana: “Tengo que recibirme, la idea es terminar la carrera, tengo que preparar el examen”.

“Es un examen que necesitas 3 meses mínimo para prepararlo y para mí es imposible por que yo duermo cinco horas”, explicó la panelista.

"Tengo mucho desgaste, era una decisión que tenía que tomar". G-plus

Al final, Sol se sinceró: “Sé que hay gente que duerme menos, no es una excusa, pero me cuesta mucho y tengo mucho desgaste, era una decisión que tenía que tomar”.