Acostumbrada a ser el foco de las críticas por las fotos súper jugadas que publica en Instagram, esta vez Sol Pérez salió al cruce de Julia Mengolini en defensa de Jimena Barón. Todo comenzó por un filoso análisis de la periodista en su cuenta de Twitter: "Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día, cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien, no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco".

Rápida e indignada, en un principio la cantante le respondió a Mengolini: “La misma foto de mi culo años atrás cuando no iba al gym y pesaba varios kilos más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo... selectivo”. Luego, afirmó desafiante: "¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. ¡Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso".

Entonces, en una entrevista con Por si las moscas, Sol terció en la disputa entre Julia y Jimena: "No me esperaba la línea de pensamiento de Mengolini. Me parece bien que cada uno exponga lo que piensa y lo que tiene ganas de decir, pero me llamó la atención porque fue como clasificar a las mujeres, entonces me lleva de nuevo al machismo y hace retroceder". Más tarde, la movilera de Involucrados sumó: "Eso de que si tenés cierto cuerpo no lo podés mostrar… Volvemos a las chicas cool y a las chicas no cool, a que no te podés poner un short para salir, te censurás, si otro te mira alimentaste al patriarcado… Volvemos a poner a la mujer en el papel de culpable cuando es la víctima. Es muy chica la línea que separa el pensamiento: muchos dicen que las que subimos fotos de alguna manera nos estamos cosificando, pero en realidad es libertad. Cada uno hace lo que quiere, entonces ninguno te puede decir nada sobre si alimento al patriarcado o no. Es una cuestión que no tiene que ver con la imagen".

Al final, Sol Pérez calificó de machistas las reflexiones feministas de Julia Mengolini: "Me parecieron muy machistas porque no se fijó en las modelos top que, como todos, están subiendo fotos en malla durante sus vacaciones. Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena: es una clasificación machista y retrógrada porque tiene un cuerpo voluptuoso. ¿Entonces qué es? Una atorranta, un gato. Cuesta salir constantemente de ese pensamiento y alimenta el patriarcado y está vendiendo. Como que ella quiere conquistar al hombre. Pero lo que no saben, y lo digo de corazón, es que quienes más nos siguen son mujeres. Si vas a la puerta del teatro o de la radio las personas que me llevan regalos son mujeres".