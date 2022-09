Sofía Zámolo le respondió a un hater que le reprochó haberle puesto California su hija: "Amo Catamarca"

En medio de la pandemia de 2020, Sofía Zámolo anunció que, después de muchas frustraciones, había quedado embarazada de su pareja Félix Uriburu y en octubre de ese año dio a luz a una nena a la que bautizó California.

En PH Podemos Hablar, la modelo leyó al aire el mensaje de un hater que le reprochaba el nombre que le puso a la nena: “’Sofía Zámolo no puede ponerle California a su hijo (en realidad es hija). Rompió todos los límites del chetaje. Es más digno ponerle Catamarca’”, reprodujo.

“¡Me encantó! Amo Catamarca”, reconoció Sofía y luego relató que quisieron ser padres con Uriburu en 2018 pero recién lograron concebir en 2020, tras dos años de un tratamiento de fertilidad, aunque ella se lo atribuyó a un milagro.

“Nosotros llevábamos dos años de tratamiento y era como que la virgen estaba muy encerrada, entonces me dije ‘tiene que estar afuera’. Algo me decía que se merecía y lugarcito más lindo y con florcitas, y le hablaba y le decía ‘si considerás que tengo que ser madre ahora mandámelo’”, recordó Zámolo.

Más sobre este tema Sofía Zámolo le hizo frente a la versión de pelea con Zaira Nara: "Nos dijimos todo"

SOFÍA ZÁMALO EXPLICÓ POR QUÉ LE PUSO CALIFORNIA A SU HIJA TRAS LEER EL MENSAJE DE UN HATER

“La gente, hasta que no lo vive, no sabe lo duro que es para algunos padres o para una mujer, la presión que uno siente, porque yo tenía 36, y la frustración de que no pase. Así que solté y le dije ‘si tiene que ser, va a ser. Y me quedé embarazada ese día, que era mi pico de fertilidad”, agregó.

“Cuando tomamos la decisión y quisimos ser padres, estábamos en California, y mi marido me dijo ‘¿Por qué no le ponemos California?’ y yo dije ‘Ay, nos va a matar la gente’. Él me dijo que la gente siempre opinaba y que no tenía que importarme, yo después empecé a enterarme de un montón de gente que le había puesto así a sus hijos”, señaló Zámolo.

“Amo Catamarca así que le mando un beso enorme a la gente de Catamarca y de todo mi país, porque me dio y me da de comer”, dijo Zámalo, mientras Ando Kusnetzoff le recomendaba que la bautizara con el nombre de esa provincia para decirle “Cata”.